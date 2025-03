Szpitale na Podlasiu dostaną dofinansowanie z KPO. "Poprawi się na pewno komfort pobytu pacjentów"

W planach są budowy oraz modernizacje dotychczasowych oddziałów. To będzie ogromny zastrzyk gotówki. Dziewięć powiatowych szpitali otrzyma łącznie 160 milionów złotych. Dyrektorzy jednostek nie kryją zadowolenia, bo środki pozwolą im na remonty, których nie było od dziesięcioleci.

Niektóre szpitale na Podlasiu mieszczą się w budynkach z lat 50. Zastrzyk unijnych środków z KPO jest nie do przecenienia.

- Obecnie funkcjonujemy w kompleksie dwóch budynków, które potrzebują ewidentnej modernizacji. Instalacje, które tam się znajdują, sięgają lat 50. Są na bieżąco oczywiście naprawiane, niemniej jednak przestrzeń, która tam się znajduje, jest niedostosowana, ani dla osób niepełnosprawnych, ani z dysfunkcjami, do takiego stopnia, aby tam móc prawidłowo funkcjonować - wskazuje Monika Łubko, rzeczniczka prasowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach.

Dostęp do lekarzy i badań będzie znacznie łatwiejszy

W ramach pieniędzy unijnych - 20 milionów złotych - zakład zostanie przeniesiony do budynku szpitala w Siemiatyczach. Gotowy projekt czeka na realizację.

Dostęp do lekarzy, do badań, będzie znacznie łatwiejszy. To też diametralna zmiana, jeśli chodzi o warunki, w jakich będą mieszkać pacjenci. Lista zaplanowanych zakupów też już jest gotowa.