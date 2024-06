Sytuacja na granicy zmienia się. Poseł Mariusz Witczak: mężczyźni wykwalifikowani do atakowania i prowokowania

czytaj dalej

W European Heart Journal zostały opublikowane amerykańskie wyniki badań wskazujące, że ksylitol zwiększa ryzyko udarów i zawałów serca. Słodzik jest dodawany między innymi do napojów gazowanych, gum do żucia i past do zębów. To już kolejne negatywne doniesienie na temat słodzików tak bardzo popularnych i modnych, bo zastępujących cukier. Aspartam jest od zeszłego roku na liście WHO produktów mogących powodować raka.