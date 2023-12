"Stan likwidacji nie oznacza zlikwidowania ani zaprzestania działalności"

Ta katastrofa to efekt prezydenckiego weta na finansowanie mediów publicznych, które miało być podstawą do decyzji ministra Sienkiewicza. - Został postawiony przed faktem dokonanym po wecie prezydenta i podjął decyzję. Proszę pamiętać, że (minister - przyp. red.) jest po kilku dniach audytu w spółkach i na pewno wie więcej niż my. To nie chodzi tylko o weto, to chodzi też o to, co tam zastał - zwraca uwagę Ejchart. - Te pieniądze, które trafiały na rzecz telewizji publicznej do tej pory były wydatkowane bardzo lekką ręką. Proszę spojrzeć na wynagrodzenia, jakie otrzymywali ludzie tam pracujący, to były horrendalne pieniądze - wskazuje Maciej Wróbel, poseł Koalicji Obywatelskiej, były dziennikarz TVP.