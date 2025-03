Trwają dwa śledztwa ws. afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Swoje postępowanie prowadzi prokuratura, a drugie - Najwyższa Izba Kontroli. Dla obu cenną wiedzę ma Paweł S., twórca marki Red is Bad. W prokuraturze tą wiedza już się podzielił. I to była na tyle owocna współpraca, że miesiąc temu mógł wyjść z aresztu. W poniedziałek stawił się na przesłuchanie w siedzibie NIK.

W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli Paweł S. miał się pojawić o 11, ale na czas nie przyszedł. Pojawił się z godzinnym opóźnieniem. - Kilku kontrolerów brało udział w przesłuchaniu. Natomiast samo przesłuchanie trwało prawie trzy i pół godziny. Z tego co ja już w tej chwili mogę państwu powiedzieć, to te zeznania są dość poważne i mocne - mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Marcin Marjański.

Zakupy RARS we współpracy z firmą Pawła S.

Chodzi o zakupy dokonywane przez RARS we współpracy z firmą odzieżową Pawła S. Firma produkowała ubrania z patriotycznymi nadrukami, ale dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych sprowadzała w pandemii maseczki i agregaty przeznaczone dla Ukrainy. W sumie to kontrakty na pół miliarda złotych. Pod koniec października Paweł S. został zatrzymany na Dominikanie i deportowany stamtąd do Polski i trafił do aresztu.