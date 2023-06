Samorządy z kłopotami finansowymi. Suwałki muszą wziąć kredyt na "działalność bieżącą"

Samorządy muszą pożyczać pieniądze na bieżące wydatki. To perspektywa 99 procent miast zrzeszonych w Związku Miast Polskich. Samorządowcy mówią o złej polityce finansowej rządu. Tylko częściowym pocieszeniem jest gest rządu, który w najnowszej nowelizacji budżetu państwa dodatkowe pieniądze dla samorządów jednak znalazł.

Dotąd Suwałki - jak setki innych miast w Polsce - brały kredyty na inwestycje. Teraz jednak potrzebują ich na tak zwaną "działalność bieżącą" - 48 milionów złotych. - Czyli oświetlenie, czyli prąd, czyli pensje naszych pracowników. Więc to są te wydatki, które są wydatkami bieżącymi, które po prostu musimy ponosić z racji wykonywanych czynności - wyjaśnia Kamil Sznel, rzecznik Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

- Każdy samorządowiec, bez względu na to, czy jest z PiS-u, czy z PSL-u czy z niezależnych komitetów, mówi: takie środki finansowe, jakie trafiły do samorządów na infrastrukturę drogową, na poprawę ośrodków zdrowia, szkół i tak dalej, z takimi wcześniej środkami nie mieli do czynienia - przekonuje jednak Marcin Przydacz, minister w Kancelarii Prezydenta RP.