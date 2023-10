Samorządy czekają na środki na KPO. Ochrona zdrowia dostałaby prawie 20 miliardów złotych

Wjeżdżając do centrum, możemy się natknąć na bilboardy związane z kampanią informacyjną dotyczącą Krajowego Planu Odbudowy. W ten sposób prezydent miasta chce wytłumaczyć mieszkańcom, dlaczego nie powstał między innymi nowoczesny oddział pediatryczny. - Brak środków z KPO to jest brak możliwości realizowania oczekiwanych od nas, czyli władz miasta, władz lokalnych, inwestycji - tłumaczy Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Szpital w Poznaniu czeka na 75 milionów złotych, żeby między innymi zmodernizować chirurgię, blok operacyjny i izbę przyjęć, rozbudować geriatrię czy zakupić nowy sprzęt medyczny. - Im lepszy sprzęt, im nowocześniejszy, tym zabiegi są bardziej bezpieczne, zabiegi są krótsze, pacjent wraca szybciej do zdrowia, wraca do domu. My możemy na to miejsce przyjąć następnych pacjentów - przekonuje dr n. med. Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala Miejskiego imienia F. Raszei w Poznaniu. To tylko jedna z trzech placówek zdrowia na terenie Poznania, która czeka na pieniądze z KPO. - Te inwestycje nie dojdą do skutku. Z pustego i Salomon nie przeleje - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.