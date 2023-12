Samorządowcy z optymizmem patrzą w przyszłość. Pieniądze z KPO pozwolą im na realizację wielu inwestycji

Samorządowcy, jak nigdy wcześniej, mają nadzieję, że fundusze z Krajowego Planu Odbudowy w końcu umożliwią realizację inwestycji, bo gotowe projekty od miesięcy leżą w szufladach. - Czekamy na ogłoszenie konkursu i na pieniądze, które pozwolą nam wybudować Mediatekę z Centrum Informatyzacji czy też drogę łączącą Tuchowską z Warsztatową. Niewiele mówią te nazwy, ale to jest droga, która otwiera nowe tereny dla inwestorów - informuje Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa. - Przygotowywaliśmy się do tego momentu, że będzie jakieś światełko i to KPO zostanie odblokowane. Gliwice chcą zrealizować z tych środków przede wszystkim dużą inwestycję, jaką jest budowa szpitala - mówi Mariusz Śpiewok, wiceprezydent Gliwic.