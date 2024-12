Sąd zdecydował o areszcie dla Romanowskiego

czytaj dalej

Jak zbudowana była kampania dezinformacyjna, która wpłynęła na wynik wyborów prezydenckich w Rumunii? Nasza dziennikarka Monika Tomasik rozmawiała z Łukaszem Olejnikiem, ekspertem i konsultantem ds. bezpieczeństwa, autorem książki "Propaganda. Od dezinformacji i wpływu do operacji i wojny informacyjnej" między innymi o tym, co powinny zrobić polskie władze, by do takiej sytuacji nie doszło przed naszymi wyborami prezydenckimi.