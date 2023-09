Rządzący wciąż bagatelizują aferę wizową. "Gdyby pan Rau nie był jedynką, to pewnie byłby odwołany"

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w sprawie afery wizowej nie ma sobie nic do zarzucenia i zapewnia, że nie czuje się współwinny oraz że nie rozważa dymisji. Zbigniew Rau jest w Nowym Jorku na zgromadzeniu ogólnym ONZ, ale podobnie jak wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy w kraju, powtarza, że żadnej afery nie ma, bo spośród niemal dwóch milionów wiz, które w ciągu ostatnich 30 miesięcy wydało MSZ, prokuratura oficjalnie kwestionuje prawidłowość wydania 268 z nich. - To jest jedna dziesiąta promila - dodaje minister.

Opozycja wskazuje na sam mechanizm korupcyjny przy wydawaniu wiz mieszkańcom krajów innych niż Ukraina i Białoruś, a to dotyczy ponad 250 tysięcy wiz. Sami posłowie nie znają skali nieprawidłowości. - Jeżeli to jest nawet skala 1 procenta, 10 procent, to są gigantyczne pieniądze, jeżeli mówimy o kilkudziesięciu tysiącach euro. Ktoś z tego procederu korzystał, a ta władza, jak powiedziałem, jest bardzo pazerna, bardzo chciwa i bardzo nienażarta - uważa Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

Kwestia wyborów?

Zbigniew Rau wciąż otwiera listę PiS-u w okręgu łódzkim i właśnie w Łodzi na debatę z nim czekał w poniedziałek kandydujący z pierwszego miejsca listy KO Dariusz Joński. Między innymi po to, by zapytać o aferę wizową. - Część kupowanych wiz za łapówkę przed tymi ambasadami bez sprawdzania i kontroli tych ludzi, którzy przyjeżdżali, powoduje, że ciężko, żebyśmy się czuli dzisiaj bezpiecznie, bo nie wiemy, kogo zaprosił tutaj - tłumaczy Joński.

O mandat w jednym okręgu ze Zbigniewem Rauem powalczy też Tomasz Trela z Lewicy, który chociaż czeka na debatę z ministrem spraw zagranicznych, to uważa, że Zbigniew Rau honorowo powinien podać się do dymisji. - Wiemy - i to jest wiedza nieoficjalna - że gdyby pan Rau nie był jedynką, to pewnie byłby odwołany. Kaczyński nie chce takiego blamażu, bo wtedy miejsce pierwsze byłoby puste, czyli lista PiS-u zaczęłaby się od miejsca drugiego, więc pewnie nie będzie ani dymisji szefa MSZ-u, ani wycofania z listy wyborczej - spekuluje Tomasz Trela.