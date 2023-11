Ruszyła kolejna Wampiriada. "Dzisiaj ty możesz pomóc, a za niedługo możesz ty potrzebować tej pomocy"

czytaj dalej

Kraken to teraz najbardziej zjadliwy szczep koronawirusa, ale Unia Europejska ma nową szczepionkę. Do wyboru są więc już produkty trzech firm, przygotowane specjalnie, by chronić przed dominującym obecnie w Europie wariantem. Jednocześnie europejscy eksperci przypominają, że COVID-19 to nadal zagrożenie szczególnie dla osób starszych, a w połączeniu z grypą to aż nadto wirusów na jesień.