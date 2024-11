"Rozwojowa sytuacja" w PiS, w KO trwa "bratobójcza walka", a Lewica wciąż trzyma w niepewności

Obydwaj kandydaci mówią o sondażu, którego wyniki w poniedziałek opublikował Donald Tusk. Wynika z niego, że Radosław Sikorski przegrałby z kandydatem PiS w pierwszej turze, a Rafał Trzaskowski by wygrał, z kolei w drugiej turze obydwaj by wygrali. Rafał Trzaskowski w drugiej turze uzyskałby 57 procent głosów, a Radosław Sikorski - 54 procent.

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej

- De facto jest to sondaż, w którym Rafał Trzaskowski jest jedynym obowiązującym kandydatem Platformy, a Radosław Sikorski się dopiero szykuje do tego, żeby ewentualnie dostać pozwolenie partii - mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

PiS wciąż nie zdecydował

Możliwe, że nazwisko kandydata PiS poznamy pod koniec tego tygodnia. - My prawdopodobnie podejmiemy decyzję, nie wiedząc jeszcze, który z panów kandydatów drugiej strony będzie, więc to na pewno nie wpłynie, chociaż ja bym się przyłączył do zdania, że dobrze by było, ale mamy swój kalendarz - zdradza Jarosław Kaczyński.