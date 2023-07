Rezygnują z części atrakcji i zamiast jeść w restauracji, sami gotują. Drożyzna wpływa na wakacyjne nawyki Polaków

Wakacje w Polsce kosztują coraz więcej. W sondażu przeprowadzonym przez Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 na początku czerwca aż połowa Polaków zadeklarowała, że w tym roku wydatki wakacyjne zdecydowanie ograniczy, co widać w nadmorskich kurortach. Nasz kraj staje się też coraz droższy dla zagranicznych turystów. Według danych Eurostatu poziomem cen zbliżamy się do Hiszpanii czy Portugalii.

Kraków to jedno z najpopularniejszych polskich miast odwiedzanych przez turystów, także latem. Jednak przez drożyznę i inflację nie wszyscy na podróżowanie mogą sobie pozwolić. - Od kilku dni obserwuję, że jest mało turystów - zauważa jeden z odwiedzających.

W Tatrach turyści też muszą łapać się za portfel. - Jeden bilet normalny i jeden ulgowy w jedną stronę na Kasprowy to 200 złotych. To sporo według nas - mówi jeden z turystów.

Atrakcji także nie brakuje w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Jednak za normalny bilet, który pozwala zwiedzać wszystkie atrakcje, trzeba zapłacić 42 złote, a za ulgowy 29 złotych. - To jest cena porównywalna do ceny biletów do kina - zauważa Katarzyna Nowicka, rzeczniczka prasowa Centrum Nauki Kopernik.