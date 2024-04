Recepta w aptece, a być może nawet specjalna infolinia. Pomysły rządu w sprawie tabletki "dzień po"

Obawy, że farmaceuci będą odmawiać wystawiania recept

Lekarze: Tabletka "dzień po" to nie środek wywołujący poronienie

Prezydent jest gotów do negocjacji

- Użył tego wieku jako pretekstu, żeby znowu uderzyć w kobiety - komentuje Barbara Nowacka. - Antykoncepcja dla kobiet w każdym wieku powinna być dostępna po to właśnie przecież, żeby nie było niechcianych ciąż, żeby nie było ogromnych dylematów wokół aborcji, bo to zawsze jest dylemat - mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050.

Prezydent jest gotów do rozmów, jeśli będzie ustawa, która zniesie receptę, ale tylko dla kobiet pełnoletnich. - To decyzja przed nami, jeszcze nie było dyskusji na ten temat w koalicji rządzącej - przyznaje Biejat. - Przy okazji trzeba się zastanowić nad innym zagadnieniem - mówi Nowacka. - Potrzebna jest też ogólna refleksja, dlaczego 16-letnie dziewczynki, 16-letni chłopcy muszą z rodzicem iść do lekarza, jeżeli przyznajemy, że mają na przykład prawo do urodzenia dziecka - zwraca uwagę. .