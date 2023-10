Przywrócenie państwowego finansowania programu in vitro kwestią priorytetową dla opozycji

Ma wrócić to, co politycy PiS zlikwidowali

Niepłodność dotyka szacunkowo co piątą parę w wieku prokreacyjnym. Za pełną refundacją in vitro opowiada się nie tylko Koalicja Obywatelska, ale też Trzecia Droga i Lewica. - Ja nie znam nikogo z Polski 2050, kto by nie popierał refundacji in vitro - zapewnia Paulina Hennig-Kloska, posłanka Polski 2050. - W żaden sposób nie będzie to ograniczane, wręcz będzie to wspierane. To jest decyzja lekarza i tych, którzy chcą z tej metody skorzystać. To powinna być normalna procedura medyczna finansowana przez NFZ - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Ludziom trzeba dawać szczęście. Skoro mogą mieć dzieci, a nauka pozwala, by te dzieci mieli, to państwo powinno dokładać wszystkie możliwe cegły do tego, żeby te dzieci mogli mieć - zaznacza Krzysztof Gawkowski, poseł Nowej Lewicy.