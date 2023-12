Przegrane wybory nie zakończyły nepotyzmu. "NBP stał się po prostu przechowalnią"

czytaj dalej

Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest absolutnie kluczowe dla zrozumienia sytuacji, która występuje w naszym wymiarze sprawiedliwości od dłuższego czasu - powiedział w czwartek w "Faktach po Faktach" profesor Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. - To jest jedno z najważniejszych orzeczeń, które stwierdza wyraźnie: ten system jest dotknięty na tyle głęboką deformacją czy patologią, że mamy do czynienia z osobami, które wprawdzie wydają orzeczenia, ale to są osoby nieuprawnione do tego - mówił, odnosząc się do sytuacji prawnej członków izby SN, którzy potencjalnie mogą rozpatrywać sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.