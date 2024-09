Naukowcy z zakresu medycyny pracy z Łodzi wskazują, że praca hybrydowa wpływa na pracowników najgorzej. Ich badania wykazały, że taki tryb często wiąże się z zaburzeniami rytmu dobowego, co odbija się na jakości snu. Z kolei praca zdalna wpłynęła głównie na godziny zasypiania i wstawania.

Zaburzenia snu, bóle mięśni i stawów - to nie objawy choroby, a możliwe konsekwencje pracy zdalnej. Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi przeprowadził badania na ponad 1300 osobach podzielonych na trzy grupy. Każda z nich pracowała w inny sposób - stacjonarnie, zdalnie oraz hybrydowo. Następnie na uczestników czekała internetowa ankieta.

Wyniki badań wskazały, że grupą najbardziej narażoną na różne dolegliwości była grupa pracująca hybrydowo, czyli trochę z domu, a trochę z dotychczasowego miejsca pracy. - Przede wszystkim wyszła bardzo duża zależność nieergonomicznych stanowisk pracy, która korelowała z wysokim współczynnikiem występowania chorób czy objawów ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, do tego właśnie te zaburzenia snu - przekazuje dr Magdalena Janc.

Praca zdalna wpłynęła głównie na godziny zasypiania i wstawania. Natomiast praca hybrydowa zmieniła rytm dobowy badanych, co odbiło się na jakości snu, a ten - w przypadku całodniowego wpatrywania się w ekran - jest bardzo ważny.

- Starać się jednak narzucić sobie rytm, czyli stałą porę wstawania i pamiętać o tym, że jeżeli dbamy o odpowiednią dawkę snu, to lepiej się czujemy, szybciej pracujemy, lepiej wypoczywamy, jesteśmy bardziej efektywni. Dbanie o przynajmniej siedem godzin snu w podobnych godzinach w nocy, to jest dla nas najlepsza kuracja - radzi dr Małgorzata Fornal-Pawłowska z Gabinetu Terapii Bezsenności.

Pracownik, decydujący się na pracę zdalną, musi zapewnić pracodawcę, że jego domowe stanowisko jest odpowiednio przystosowane. Słowo klucz to tutaj ergonomia. - Na etapie uzgadniania pracy zdalnej, składania wniosku przez pracownika, to na pracowniku spoczywa ciężar dokonania tej oceny: tak, moje miejsce pracy nadaje się do pracy zdalnej - przekazuje adwokat Karolina Kołakowska, partner w Narolski i Partnerzy. Adwokaci.