Pożar w domu rekolekcyjnym w Lubniewicach. Ksiądz podjął akcję gaśniczą przed przyjazdem strażaków

Upominek od strażaków

Parafianie mogą być dumni ze swojego proboszcza. Za swoją odwagę ksiądz został w wyjątkowy sposób doceniony przez strażaków - otrzymał hełm, mundur strażacki i gaśnice. Mimo spływających zewsząd podziękowań i wyrazów uznania, skromność bierze górę. - Ja to zrobiłem raz i może już więcej w życiu mi się to nie zdarzy, a oni to robią cały czas, więc to wielki szacunek dla nich. Przy tej okazji chcę podziękować strażakom naszym - mówi ksiądz Woźniak.