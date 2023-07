Pożar na Rodos i największa akcja ewakuacyjna w historii Grecji. "Działamy w bardzo trudnych warunkach"

czytaj dalej

Takich składowisk jest dużo więcej. Jest to olbrzymi problem w Polsce - mówiła w "Faktach po Faktach" marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, komentując pożar składowiska odpadów w Zielonej Górze. Według niej to, co wydarzyło się w sobotę, stanowi alarm. - Zapaliło się bardzo mocno czerwone światło. Najwyższy czas te problemy rozwiązać. Nie można pozwolić, by te bomby wybuchały - oświadczyła.