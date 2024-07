Powstanie Warszawskie oczami Powstańca, który miał wówczas 12 lat. "Była wielka radość, że się zaczęło"

czytaj dalej

Byli u szczytu sławy, za to targani konfliktami. To właśnie w takiej aurze muzycy grupy The Police ponad 40 lat temu nagrali swoją ostatnią, a zarazem najbardziej znaną płytę - "Synchronicity". To z niej pochodzi między innymi ponadczasowy hit "Every Breath You Take", który stał się najczęściej odtwarzaną piosenką w stacjach radiowych i który przerabiają kolejne pokolenia muzyków.