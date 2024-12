Powodzianie mogą się starać o środki z programu "Czyste powietrze". Jak idzie odbudowa na Śląsku?

Dodatkowe środki

Remont i przebudowa trwają też w szkole podstawowej we Wleniu. - Ta szkoła uzyska dofinansowanie, to będzie ponad 10 milionów złotych - przekazał Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi.

- W tym miejscu, gdzie się znajdujemy, będzie to podniesione na kolumnadzie o 1,8 metra w górę, więc nawet, jeśli będzie powódź, to nam już nic nie zaleje. Woda się znajdzie w piwnicy, bo jest to taki teren, ale możemy się zabezpieczyć - twierdzi Izabela Michalczewska, wicedyrektorka Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu.