"Powieś paragon - podaruj posiłek". Wyjątkowa akcja ma pomóc potrzebującym

Czasami niewiele potrzeba, żeby osłodzić komuś życie. Ogólnopolska akcja "Powieś paragon - podaruj posiłek" wystartowała 5 grudnia. Organizatorzy, czyli twórcy aplikacji zakupowej, mają nadzieję, że inicjatywa będzie z dania na dzień zyskiwała na popularności. - Zbieramy zgłoszenia. Będziemy je sukcesywnie na mapie umieszczać. Myślę, że to zadzieje się w tym tygodniu i w kolejnych. Natomiast to, co my od siebie dajemy, jako aplikacja "PanParagon", to promocję tych punktów. U nas w aplikacji mamy bardzo dużą społeczność - wyjaśnia Antonina Grzelak, organizatorka akcji "Powieś paragon – podaruj posiłek", przedstawicielka marki "PanParagon".