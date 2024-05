Polska świętuje 20 lat w Unii Europejskiej. "To był i jest bardzo dobry czas dla Polski"

20 lat Polski w Unii Europejskiej to widoczne gołym okiem korzyści, dotacje, inwestycje i przemiany. Polska zyskała także na bezpieczeństwie. Choć nie wszystko wszystkim się podoba, zwłaszcza politykom sceptycznym wobec wielu unijnych idei, to zdecydowana większość Polaków cały czas popiera naszą obecność we Wspólnocie.

"Oda do radości" została w środę chóralnie odśpiewana we Wrocławiu. W Poznaniu hymnowi Unii Europejskiej towarzyszyły dźwięki z syntezatora, a w Szczecinie kompozycję Friedricha Schillera wyśpiewali artyści niezawodowi. Ale z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do europejskiej wspólnoty można też było zaśpiewać po prostu "Sto lat".

W Białymstoku mieszkańcy wspominali i recenzowali nasze dwie unijne dekady. Z kolei na pikniku europejskim w Warszawie można było samemu sobie zrobić unijną przypinkę, a dzieci mogły poznać inne państwa członkowskie.

- Unia Europejska to nie jest byt idealny. To nie jest tak, że należy uważać, że wszystko jest świetnie, ale umieliśmy członkostwo w Unii jako Polska, i to pokazują dane na twardo, wykorzystać najlepiej z całego regionu - komentuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Prezydent: obecność w Unii Europejskiej ma dla nas znaczenie dziejowe TVN24

"Polska dzisiaj bardzo potrzebuje jedności"

W środę rano prezydent wystąpił z rocznicowym oświadczeniem. - Z całą pewnością możemy powiedzieć jedno: to był i jest bardzo dobry czas dla Polski. Obecność w Unii Europejskiej ma dla nas znaczenie dziejowe - mówił prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda zaprosił na środę premiera, ale w międzyczasie Donald Tusk zachorował na zapalenie płuc. - Niestety pan premier nie skorzystał z mojego zaproszenia, ale wierzę w to, że naszą politykę dalszego uczestnictwa w Unii Europejskiej będziemy z powodzeniem rozwijali razem. Polska dzisiaj bardzo potrzebuje jedności - mówił Duda. Trudno nie uznać, że wpis premiera to odwołanie do wypowiedzi prezydenta. "Pamiętajmy dziś o tych, którzy odważnie i z wyobraźnią zaczęli naszą drogę do Unii. O Lechu Wałęsie i premierach Mazowieckim, Bieleckim i Suchockiej. Wielkie dzięki! Tych, którzy psuli i psują, a dzisiaj przed kamerami stroją dumne miny, nie będę wspominał. Szkoda święta" - napisał Donald Tusk.

Spotkanie szefów MSZ Polski i Niemiec

W środę w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej spotkała się z polskimi dziennikarzami. - To jest dzień, który należy świętować - mówiła Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. I podkreśla: ostatnie lata udowadniają, jak ważna jest nasza współpraca. - Myślę, że powinniśmy byli bardziej i lepiej słuchać państw Europy Środkowej i państw bałtyckich, bo mają bogate doświadczenie z sąsiadami, z Rosją - przyznała von der Leyen. Szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych spotkał się ze swoją niemiecką odpowiedniczką w Słubicach na granicy z Niemcami. Było symboliczne przejście przez most graniczny i rozmowy. - Spotykamy się tutaj ze studentami, z młodzieżą, na niemieckiej stronie też. Niektórzy z nich są równolatkami członkostwa (Polski - red.) w Unii Europejskie - wskazywał Radosław Sikorski.

Nadzieje związane z tamtym dniem sprzed 20 lat spełniły się z nawiązką - mówił Sikorski, ale w jego wypowiedzi nie zabrakło odwołania do czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. - Ażeby źli ludzie, którzy atakują nasze wartości, którzy znowu chcą wrócić do XIX-wiecznych sposobów prowadzenia polityki, żeby oni nie zwyciężyli - zaapelował Sikorski. Szefowa niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznała, że ponad 20 lat temu pojawiały się obawy, czy rozszerzenie Unii, nie będzie miało negatywnych skutków na przykład dla rynku pracy", ale jak dodała, odważne decyzje, które zapadły, okazały się wyjątkowo trafne.

Baerbock: europejska integracja nie spada z nieba TVN24

- Dzisiaj znowu potrzebujmy tej odważnej odpowiedzialności, żeby z naszej unii gospodarki i handlu stworzyć unię bezpieczeństwa - stwierdziła Annalena Baerbock. W środę po południu prezydent Andrzej Duda przyjechał z Warszawy do Poznania. Na Ostrowie Tumskim odwoływał się do początków państwa polskiego. - Jesteśmy dzisiaj częścią Unii Europejskiej, jesteśmy częścią wielkiej, europejskiej wspólnoty, ale jesteśmy Polakami, dlatego tak ważne jest dzisiaj zachowanie naszej niepodległości, naszej suwerenności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej - mówił prezydent. 1 maja 2004 roku, razem z Polską, do Unii Europejskiej weszło 9 innych państw.

Autorka/Autor:Maria Bilińska

Źródło: Fakty po Południu TVN24