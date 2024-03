Politycy w całej Europie byli opłacani, by szerzyć rosyjską propagandę. Służby wkroczyły do akcji

W Pradze opłacano polityków kandydujących do Parlamentu Europejskiego

W centrum tych spraw ma być portal o nazwie Voice of Europe. Jego strona w Polsce już została zablokowana, dostępne pozostały tylko media społecznościowe. - Stworzono taki specjalny portal internetowy, który bezpośrednio uderzał w Polskę, osłabiał pozycję Polski na arenie międzynarodowej, uderzał w Ukrainę, uderzał też w organy Unii Europejskiej - informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Mówiąc wprost, publikowano na portalu zmanipulowane informacje, fake newsy, stronnicze opinie i prorosyjskie treści. Działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego koordynowane były z czeskimi służbami. - Agresywne zachowania Federacji Rosyjskiej stanowią ogromne zagrożenie dla demokratycznych krajów Europy, także dla Republiki Czeskiej. Zagrożenia te przybierają różne formy: militarne, wywiadowcze oraz inne. Musimy to zaakceptować i być gotowi stawić im czoła - mówi Michal Koudelka, szef Informacyjnej Służby Bezpieczeństwa Czech.

Praga miała być miejscem spotkań i opłacania europejskich polityków kandydujących w wyborach do europarlamentu przez osoby, którym zarzuca się szpiegostwo na rzecz Rosji. W Polsce ABW dokonała przeszukań w Warszawie i Tychach. Zabezpieczono nośniki elektroniczne i po kilkadziesiąt tysięcy euro oraz dolarów. We wpisie premiera Czech Petra Fiali na platformie "X" można przeczytać: "Czechy były początkiem całej operacji. Nasza praca i wysiłki prowadzą do tego, że inne kraje w Europie badają działalność prorosyjskich siatek szpiegowskich i stopniowo dochodzą do poważnych wniosków. Jednym z takich przykładów jest Polska. Nastąpią też działania w innych krajach".