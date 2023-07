Politycy się reklamują i często łamią prawo. "Nie można wieszać ogłoszeń tam, gdzie nam się podoba"

Mieszkańcy Wrocławia dostrzegli ogromną liczbę plakatów Agnieszki Soin, posłanki PiS, które zostały umieszczone niezgodnie z prawem. Kiedy wrocławska straż miejska zaczęła je usuwać, Agnieszka Soin miała osobiście zadzwonić do komendanta. - Nie była to rozmowa, lecz monolog, próba wywarcia wpływu, swoistego zastraszenia, wręcz groźba karalna zmierzająca do tego, by strażnicy zaniechali prowadzenia czynności wyjaśniających, by odstąpili od tych czynności służbowych, które wykonywali - tłumaczy Paweł Szereda ze Straży Miejskiej we Wrocławiu. Straż miejska zdecydowała o powiadomieniu prokuratury.