Policyjne drony kontra piraci drogowi. "Duże jest zdziwienie kierowców, kiedy ich zatrzymujemy"

Czego z ziemi oko nie dostrzeże, to zobaczy dron. Policjanci coraz częściej wykorzystują drony do wyłapywania wykroczeń na drogach. Tylko od początku tego roku w ten sposób wielkopolska policja ujawniła prawie 400 kierowców łamiących prawo. Jeden z kierowców z powietrza został przyłapany na korzystaniu z telefonu w trakcie jazdy. - Są to wysokiej jakości obrazy, które wręcz pokazują wnętrze pojazdu. Jeżeli któryś z kierowców jedzie bez pasów bezpieczeństwa lub rozmawia przez telefon komórkowy, to tacy kierowcy są zatrzymywani - informuje młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Drony mają wiele zastosowań

Z powietrza widać dużo więcej, a żeby zwiększyć perspektywę, nie trzeba już podrywać helikopterów. To samo, co wielkie maszyny, zrobi maszyna dużo mniejsza i tańsza.

- Nie wszędzie, nie w każdym województwie można wykorzystać lotnictwo, bo w niektórych go po prostu nie ma. Poza tym lot takim śmigłowcem też jest bardzo drogi. Natomiast dron zrobi praktycznie to samo, ale dużo taniej - podkreśla Dariusz Nowak. - Jeżeli do tego doposażymy go w kamerę termowizyjną, to możemy dostrzec obiekty, którego nie zobaczy normalną kamerą - dodaje Robert Oset, instruktor UAVO.