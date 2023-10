Policja apeluje do kierowców przed dniem Wszystkich Świętych. "Jest ślisko, mokro, dlatego trzeba uważać na drogach"

Coraz bliżej do dnia Wszystkich Świętych i coraz większy jest ruch na drogach - głównie wokół cmentarzy. Drogówka apeluje, by uważać na siebie i na zmienianą często organizację ruchu.

W Małopolsce karetka z włączonymi sygnałami jechała do pacjenta. Kiedy wyprzedzała samochód osobowy, kierowca zaczął skręcać. Oba pojazdy wpadły do rowu. - Z tego, co mamy informacje, to najprawdopodobniej ta karetka poruszała się jako pojazd uprzywilejowany - informuje młodszy brygadier Marcin Opioła, rzecznik prasowy komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Do wypadku doszło nad ranem w miejscowości Biskupice Radłowskie. Jedna osoba trafiła do szpitala. - Łącznie tymi pojazdami podróżowały trzy osoby. Jedna osoba z karetki pogotowia, z obsady tej karetki pogotowia, uskarżała się na bóle w okolicy twarzy i w okolicy kręgosłupa szyjnego - dodaje Marcin Opioła.