Pobiegli przez całą Polskę dla Oliwki. "Otaczają nas superbohaterowie"

Dniem i nocą, w upale i w deszczu, non stop przez 739 kilometrów. Pięciu zawodników na zmianę w sztafecie łącznie przez cztery dni biegło dla małej Oliwki. - Czuję podziw dla biegaczy, że zdołali to zrobić, że zdołali przebiec całą Polskę - skomentowała Oliwia.

- Co 10 kilometrów zmienia się na trasie osoba biegnąca. Biegnie pięciu biegaczy, więc co 40 kilometrów na trasę wpada ten sam biegacz - wyjaśnia Tomasz Wątor, uczestnik biegu.

Przez Polskę dla Oliwki

W wyjątkowym i szczytnym celu uczestnicy biegli od Zakopanego aż do molo w Sopocie. - Dzień z nocą nam się zacierał i teraz, jak tutaj jesteśmy, to po prostu jest ogromna radość. Ciężko jeszcze dotrzeć, że już jesteśmy na tej mecie. Że już jesteśmy, widzimy się z Oliwką. Oliwka też nam powiedziała w ostatnim momencie, że do nas dotrze. Jest to dla nas tym bardziej ogromna radość - mówi Anna Szymańska, uczestniczka biegu dla Oliwki.