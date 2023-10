Po banerach wyborczych na Ukrainę trafią opony. Rozkręca się kolejna akcja pomocy ukraińskim żołnierzom

Ogromne potrzeby

Opony są też przestrzeliwane. Czasami wytrzymują godzinę, czasami jeden dzień. Tam nie ma znaczenia ich rocznik czy marka. Najważniejsze jest to, żeby nie były dziurawe czy łyse. - W tej tak zwanej strefie zero żołnierze jeżdżą tak naprawdę różnymi typami, różnymi modelami samochodów. Nie są to tylko ciężkie samochody wojskowe czy samochody opancerzone, ale są to różnej maści pick-upy, różnej maści vany, busy, a także samochody osobowe - tłumaczy Tomasz Szydlak. Pierwsze zakłady wulkanizacyjne już dołączyły do inicjatywy. Udział w niej może wziąć każdy. - W miarę możliwości - czy to osobiście, czy kurierem - można te opony wysłać i my je odbierzemy, przejmiemy i przewieziemy bezpośrednio na linię frontu - zapewnia Tomasz Szydlak.