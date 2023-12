PiS łączy się z partią Adama Bielana. "Dobrze, że te maski opadły"

Politycy Partii Republikańskiej, w tym Adam Bielan i Łukasz Mejza, dołączają do Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński tłumaczy, że przed kolejnymi wyborami trzeba konsolidować partię. Pytanie, jak wyborcy PiS-u przyjmą fakt, że mają ich teraz reprezentować ludzie, za którymi ciągną się afery wciąż wyjaśniane przez prokuraturę.

Łukasz Mejza ze spotkania na Nowogrodzkiej wychodził już jako oficjalny członek Prawa i Sprawiedliwości. - Pan Łukasz Mejza, jak wiemy, nie ma najlepszego portfolio, ale rozumiem, że w tym momencie Jarosławowi Kaczyńskiemu to nie przeszkadza - komentuje Magdalena Chrzczonowicz, zastępczyni redaktora naczelnego OKO.press.

Łukasz Mejza uzyskał poselski mandat, startując z list Prawa i Sprawiedliwości, ale jako członek Partii Republikańskiej Adama Bielana. Jednak partia kończy swoją działalność, bo w sobotę Prawo i Sprawiedliwość podjęło uchwałę o połączeniu z ugrupowaniem Bielana. - To zjednoczenie jest elementem konsolidacji sił prawicowych, sił patriotycznych - przekonywał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - To jest po prostu włączenie kanapy pana posła Bielana do PiS-u, to jest taka mechaniczna operacja - uważa Michał Kobosko, poseł Trzeciej Drogi.

Chodzi o polityków, którzy przez ostatnie lata z Prawem i Sprawiedliwością głosowali ręka w rękę bądź wcześniej wprost byli z tą partią związani, ale ze względu na różnie kontrowersje musieli się czasowo rozstać. - Jarosław Kaczyński chyba tonie i sobie z tego jeszcze nie zdaje sprawy, jak szybko przebiera woda na tym okręcie, którym dowodzi - ocenia Bartosz Wieliński, dziennikarz "Gazety Wyborczej". - To, co dzieje się z Jarosławem Kaczyńskim, to jest najlepsze, co mogło się przydarzyć nowej większości - dodaje Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka "Rzeczpospolitej".

Na pokład Kaczyńskiego wsiada też grupa polityków "obozu dobrej zmiany", od których dotąd samo PiS - w niewygodnych sprawach - zawsze mogło się dystansować.

Łukasz Mejza był wiceministrem sportu w rządzie PiS do momentu konferencji prasowej, w trakcie której przekonywał, że oferując rodzicom nieuleczalnie chorych dzieci niesprawdzone, a wręcz niebezpieczne, ale za to wyjątkowo kosztowne terapie, chciał tylko nieść pomoc potrzebującym. - Z tego, co mi wiadomo, to nie ma żadnych zarzutów prokuratorskich - mówi o Mejzie Jacek Ozdoba, poseł Suwerennej Polski. Prokuratura dotąd prowadziła co najmniej kilka postępowań związanych z biznesową działalnością Mejzy.

Kowalski: Kaczyński nie do końca ma jakikolwiek pomysł na to, żeby odpowiedzieć na wyborczą porażkę TVN24

Szansa dla Bielana?

Na czele prokuratury od niedawna nie stoi już polityk "obozu dobrej zmiany", więc ciągnące się od trzech lat postępowanie w sprawie Mejzy może w końcu przyśpieszyć. Komentatorzy wskazują też na inne sprawy związane z ugrupowaniem Bielna - choćby dotyczącą próby wyprowadzenia dziesiątek milionów złotach z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Adam Bielan zapewniał, że nie ma nic wspólnego z nią, choć dziennikarze "Czarno na białym" dotarli do jego korespondencji, która wskazywała na coś zupełnie przeciwnego. Pytany o sprawę Bielan zasłaniał się niepamięcią.

Nowa sejmowa większość nie kryje, że konsolidacja Zjednoczonej Prawicy jest im wyjątkowo na rękę. - Dobrze, że te maski opadły. Wyborcy nie będą mieli żadnych wątpliwości, że te wszystkie historie, które były z NCBR-em, z Bielanem, z Mejzą, to są historie obciążające nie jakąś tam kanapową partyjkę, ale Prawo i Sprawiedliwość - podkreśla Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy.

Dla europosła Adama Bielana formalne przejście pod skrzydła Prawa i Sprawiedliwości może oznaczać większą szansę na kolejną kadencję w - jak twierdzi prezes Kaczyński - "czyhającej na polską suwerenność" Brukseli. Jednak zdaniem komentatorów los bardziej kontrowersyjnych posłów nie jest wcale taki pewny. - A co, jeżeli Jarosław Kaczyński zdecyduje o tym, żeby się go (Mejzy - red.) w pewnym momencie po prostu pozbyć, ale zostawić sobie pozostałych "bielanowców"? Scenariusze mogą być bardzo różne - zwraca uwagę Tomasz Żołciak, dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej".

Jarosławowi Kaczyńskiemu zdarzyło się wcześniej już kilkukrotnie przejmować posłów z partii koalicyjnych.

Autor:Tomasz Pupiec

Źródło: Fakty po Południu TVN24