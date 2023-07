PiS chce zwiększyć uprawnienia Andrzeja Dudy. "Konstytucja bardzo wyraźnie mówi..."

"Tę sytuację można nazwać albo korupcją, albo prostytucją"

- Tę sytuację można nazwać albo korupcją, albo prostytucją, bo sprowadza się to do tego, że Andrzej Duda będzie sprzedawać swoje wdzięki w kampanii wyborczej PiS-u, a ceną za to będą stanowiska, które będzie mógł obsadzać w instytucjach europejskich - uważa Jarosław Wałęsa, poseł PO. Prezydent zyskuje wpływ na obsadzenie prestiżowych unijnych stanowisk. Może więc wprost odmówić desygnowania kandydata zaproponowanego przez rząd. - Konstytucja bardzo wyraźnie mówi, kto prowadzi politykę zagraniczną. Robi to Rada Ministrów. Zmiana konstytucji ustawą nie ma żadnego sensu, jest po prostu bezprawna - twierdzi Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych, poseł PO.