Odebrał telefon od rzekomego pracownika banku. W kilka godzin stracił oszczędności całego życia

Ponad 380 tysięcy złotych przekazał oszustom mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Odebrał telefon, rzekomo od pracownika banku, z informacją, że jego dane miały zostać wykradzione. Niestety, wpadł w pułapkę zastawioną przez przestępców i wykonał podawane przez nich polecenia. W sprawie zatrzymano już osiem osób - policja nie wyklucza, że zatrzymań będzie więcej. Oszustwo metodą "na pracownika banku" to sposób znany od dawna, ale nadal skuteczny.

- Poinstruował mnie, że mam podjechać do kilku banków. W międzyczasie, jak już byłem przed bankiem, dostałem SMS-a z numerami dwóch rachunków, na które mam zrobić przelewy - mówi pokrzywdzony.

Na co zwracać uwagę przy takim oszustwie?

Później, cały czas przekonany, że rozmawia z pracownikiem banku, który mu pomaga, pojechał do jeszcze kilku placówek. Wpłacił także część pieniędzy we wpłatomacie, który wskazali mu oszuści. - Nie myślałem wtedy. Myślałem tylko o tym, żeby te pieniądze zabezpieczyć - przyznaje mężczyzna.

- Charakterystyczne jest też to, że w takiej sytuacji wyraźnie ci oszuści mówią, żeby się nie rozłączać. Nie dać ochłonąć, nie dać na przykład możliwości zadzwonienia do tej instytucji i sprawdzenia, czy aby na pewno dzwonią - wskazuje Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Dłużników.

Kiedy mężczyzna zorientował się, że został oszukany, szybko zgłosił się na policję. - Ten czas gra kluczową rolę, ponieważ może udać się zabezpieczyć tę gotówkę czy te przelewy, które zostały już wykonane. I tak było w tym przypadku. Co do konkretnych kwot sam pokrzywdzony jeszcze nie ma wiedzy, ale dostał informację z banku, że część tych przelewów została zatrzymana - mówi podinsp. Kamil Tokarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzut oszustwa

Wszystko działo się w połowie stycznia. Od tamtej pory zatrzymanych zostało osiem osób. Pierwsze z nich trzy dni po oszustwie. Zatrzymani mają od 18 do 59 lat.

- Wszystkie te osoby usłyszały zarzut oszustwa, za co może grozić kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Trzy pierwsze osoby, które zatrzymaliśmy, zostały tymczasowo aresztowane na dwa miesiące, wobec pozostałych osób sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie - przekazuje Kamil Tokarski.

O co nigdy nie poprosi nas bank?

Eksperci przypominają z kolei, że bank nigdy nie prosi o wykonywanie żadnych przelewów czy podawanie kodów lub haseł. Takie polecenia w czasie rozmowy powinny być sygnałem do jej błyskawicznego przerwania.

- Bardzo często osoby, już po fakcie, mówią, że one by się właściwie nie nabrały, że one znały ten mechanizm. Ale coś w momencie, kiedy odebrały telefon, niestety, im się w głowie przestawiło i podążały za tym głosem - mówi Piotr Konieczny z portalu Niebezpiecznik.pl.