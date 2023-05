Od skromnego studia do międzynarodowego giganta rozrywki. "100 lat Warner Bros." na wielkim ekranie

czytaj dalej

Doktor Jolanta Tyczyńska wypisywała recepty na mleko, którego NFZ nie refunduje dzieciom powyżej 18. miesiąca życia. Na to, które jest refundowane, dzieci były uczulone. Teraz ma za to zapłacić 160 tysięcy złotych. To nie jest jedyny taki przypadek. Urzędnicy NFZ twardo stoją przy swoim stanowisku. Naczelna Rada Lekarska zapowiada, że samorząd pomoże lekarzom bronić się w sądzie.