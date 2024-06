W Świnoujściu żołnierze z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża szkolą cywilów. Uczestnicy podczas wydarzenia mogą zapoznać się z obsługą broni, zasadami przetrwania i pomocy medycznej na froncie walki. Akcja pod nazwą "Trenuj z wojskiem" to kontynuacja otwartego programu szkoleń dla każdego chętnego Polaka od 18. do 65. roku życia.

W Świnoujściu trwa akcja "Trenuj z wojskiem". Dla cywilów to nie lada gratka, a dla wojskowych - chleb powszedni. - Instruktorzy ze wszystkich jednostek 8. Flotylli Obrony Wybrzeża pokazują, czym na co dzień zajmują się żołnierze - informuje kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Uczestnicy mogą zapoznać się z podstawami obsługi broni, zasadami przetrwania, walki w bliskim kontakcie i z ABC pomocy medycznej. - Jako że jesteśmy w marynarce, to nie mogło zabraknąć elementów ratownictwa morskiego. Zbliża się okres wakacyjny, gdzie ludzie będą spędzać więcej czasu nad wodą, także chcemy pokazać, jak prawidłowo ubrać pas ratunkowy, jak przebywać w tratwie ratunkowej, jak rzucić koło, jak podejść do rozbitka - przekazuje kmdr ppor. Lewandowski.

To jednak nie wszystko, co przygotowano. - Uczestnicy na wstępie, po udzieleniu instruktażu BHP, przechodzą przez 3 punkty nauczania. Pierwszym jest udział w załadunku pojazdu techniki niepływającej, następnie sztormowaniu tego pojazdu, czyli zabezpieczeniu takiego pojazdu przed ewentualną zmianą położenia na fali - informuje kpt. mar. Wojciech Zieliński, dowódca ORP Kraków.

Kto może wziąć udział w treningu?

Dla większości uczestników to atrakcja i urozmaicenie weekendu. - Dynamicznie, naprawdę wow - komentuje pani Marta. Są też jednak tacy, którzy do treningu podchodzą na poważnie i liczą przede wszystkim na zdobycie nowych umiejętności. - Ta sytuacja zza granicy, co tam się dzieje, to też takie szkolenie bardzo się przydaje - uważa pan Grzegorz.

To już piąta edycja programu. Wziąć w nim udział może każdy obywatel Polski od 18. do 65. roku życia. Organizatorem cyklu zajęć jest Ministerstwo Obrony Narodowej. - Każdy w momencie, kiedy już zakłada rękawice, hełm, zgodnie z alarmem, to wstępuje w niego taki trochę duch bojowy i z dużą chęcią przystępuje do realizacji zadań - ocenia Wojciech Zieliński. - Być może wśród osób, które pojawią się na terenie Portu Wojennego, znajdzie się ktoś, kto będzie chciał w nasze szeregi wstąpić, do czego oczywiście zachęcamy - dodaje kpt. mar. Łukasz Koziarski z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.