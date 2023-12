Obiad we Wrocławiu, specjalny autobus w Gdańsku. Akcje pomocy osobom w kryzysie bezdomności

Zima to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych. Bez pomocy innych mogą nie przetrwać mrozów. Dlatego ruszają różne akcje i wybrzmiewają apele o brak obojętności. We Wrocławiu odbył się obiad dla osób bezdomnych. W Gdańsku po zmroku wyjeżdża autobus SOS. Wolontariusze rozdają tam nie tylko ciepłe posiłki, ale też udzielna jest pomoc medyczna.

Dla osób potrzebujących, które przyszły na obiad, to było prawdziwe święto, bo zbyt często chodzą głodni, a ich domem czasami jest ulica. - Jest dużo ludzi bezdomnych i takie przyjecie jak teraz, i taka kuchnia charytatywna, to ludziom ratuje życie, bo sam jestem bezdomny - mówi pan Andrzej. - Nie znamy dnia ani godziny, kiedy możemy spaść na dół - dodaje pan Bronisław.

To miał być dla nich przedsmak Bożego Narodzenia. Obiad został zorganizowany w miejscu, gdzie najczęściej odbywają się koncerty i imprezy kulturalne. Nikt nie wyszedł też z pustymi rekami - każdy dostał jedzenie na wynos.

- Dużo jest osób, które trafiają na bezdomność nie tylko przez alkohol, przez inne rzeczy, ale tylko dlatego, że mieli pieniędzy na czynsz i zostali z takiego mieszkania wyrzuceni. - zwraca uwagę Piontek. - Ja mówię, że Jan Piontek to jest wrocławski Jurek Owsiak. Podziwiam go i pomagam, jak tylko mogę - mówi Kartikey Johri, konsul honorowy Indii.

Potrzebujący w autobusie - oprócz jedzenia - dostają odzież i pomoc medyczną. - Odmrożenia, odparzenia to są gównie powody, więc potrzebują tej pomocy. Na SOR-ach nie chcą ich przyjmować, bo są nieubezpieczeni - informuje Waldemar Rochon, ratownik medyczny.

Apele o reakcję

Dla osób w kryzysie bezdomności zima to najtrudniejszy czas. Wystarczyło kilka dni intensywnych opadów śniegu, żeby w ogrzewalniach, noclegowniach, czy schroniskach zaczęło brakować wolnych łóżek.

- Tutaj było już ponad limit, czyli mamy 30 miejsc, a mamy 36 osób w tym momencie - informuje Elżbieta Żukowska-Bubienko, prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei. - Pod koniec października, kiedy nie było jeszcze tak zimno, to wszystkie miejsca były zajęte. Uruchamialiśmy miejsca rezerwowe, więc widać, że to zapotrzebowanie na pomoc interwencyjną jest i rośnie - zaznacza Maria Książkiewicz, rzeczniczka Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Od listopada z wychłodzenia zmarło już 8 osób, a zima dopiero przed nami. Dlatego o tej porze roku częściej niż zwykle patrole policji i straży miejskiej pojawiają się w miejscach, gdzie osoby w kryzysie bezdomności próbują uciec przed mrozem - Jeżeli widzimy kogokolwiek na przystanku, na pewno musimy podejść i zapytać się, jak możemy pomóc, jeśli ta osoba śpi, to od razu reagujmy. Nie możemy zostawić śpiącej osoby nigdzie, na przystanku leżącej, na śniegu - apeluje Elżbieta Żukowska-Bubienko.

- Udzielamy tym osobom zarówno informacji, gdzie można skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej, ale też motywujemy do zmiany swojej sytuacji życiowej, do skorzystania z placówki - mówi Marcin Żółtowski, streetworker. - Prowadzący jadłodajnie mówią o tym, że najtrudniejsza jest taka pogarda, czy pomijanie, czy to właśnie obojętność - wskazuje Maria Książkiewicz, rzeczniczka Caritas Archidiecezji Poznańskiej.