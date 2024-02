Numer 112 to nie infolinia. "Nie powinniśmy sobie robić żartów"

W 2023 roku spośród ponad 22 milionów zgłoszeń na numer alarmowy 112 prawie 40 procent było nieuzasadnionych. Operatorzy Centrów Powiadamiania Ratunkowego alarmują, że 112 to nie infolinia. 11 lutego był obchodzony Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, który został ustanowiony przez przez UE, aby promować, ale też uświadamiać, jaką pełni rolę. W Krakowie i w Warszawie zostali wyróżnieni i nagrodzeni operatorzy, którzy na odległość ratowali życie.

Jest co świętować, bo to już kolejny rok działania numeru 112. To symbol pomocy i wsparcia, ale bez operatorów, by nie zadziałał. - Jesteśmy tu przede wszystkim, żeby podziękować operatorom za ich bardzo ciężką pracę. Dlatego że ratują życie każdego dnia, w każdej godzinie - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. - To jest szalenie trudna praca na żywym organizmie - stwierdził Jan Klęczar, wojewoda małopolski. W stolicy ci najlepsi z najlepszych zostali nagrodzeni. W Krakowie operatorom numeru 112 życzenia i podziękowania składał wojewoda małopolski.

Połączenia wykonane pod numer 112 nie przestają dzwonić. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie jest jednym z 17 w Polsce. - Najważniejsze zadanie operatora to jest przede wszystkim opanowanie tych emocji, które są po drugiej stronie - zaznacza Łukasz Bombała, kierownik CPR w Krakowie. - Dzwonią tutaj osoby w bardzo dużym stresie i to jest też wyzwanie dla nas - dodaje Paulina Nowak, operatorka numeru 112 w Krakowie. Jednym z największych wyzwań, z jakimi spotykają się operatorzy numeru 112, to pomoc w ratowaniu życia na odległość.

- Nastoletnia dziewczynka chce popełnić samobójstwo i dokonała już pewnych czynów. Jej życie jest zagrożone. Nie jest w stanie określić, gdzie się znajduje, no i pozyskanie tej lokalizacji, pozostanie z nią na linii, powiadomienie służb, to jest taka walka z czasem - tłumaczy operatorka numeru 112 Paulina Nowak. Jeden operator średnio w miesiącu odbiera 1300 połączeń. Najwięcej zgłoszeń jest w ciągu dnia. - Dzwonią starsze osoby, które są schorowane. Też nie zawsze wiedzą, gdzie mieszkają. Zatem musimy podjąć dużo działań, żeby je zlokalizować - podkreśla Mirona Selatnia, operatorka numeru 112 z Warszawy.

Apele operatorów

W 2023 roku - spośród ponad 22 milionów zgłoszeń - prawie 40 procent było nieuzasadnionych, a 27 procent telefonów zostało anulowanych, bo dzwoniący rozłączył się przed nawiązaniem połączenia. - Zdarzają się pomyłki, dzwoni tak zwana kieszeń, bo komuś się w kieszeni włączył numer alarmowy. Dużo dzwoni dzieci, które się bawią pod nieobecność rodziców, bądź pod obecność - wylicza Mirona Selatnia.

- Nie powinniśmy sobie robić żartów z tego numeru. Za każdym razem, jeśli ktoś telefonuje, na przykład chcąc zamówić pizzę, co się, niestety, zdarza, to ogranicza osobom, które naprawdę potrzebują pomocy - tłumaczy warszawski operator numer 112 Jarosław Stefaniak. - Żarty już się zdarzają coraz mniej, natomiast większość ludzi albo przypadkowo wybierze numer z telefonu lub też sprawdzają po prostu, czy ten numer faktycznie działa i czy my go odbierzemy - przyznaje Łukasz Bombała, kierownik CPR w Krakowie. Operatorzy alarmują, że numer 112 to nie infolinia. Za nieuprawnione korzystanie z numeru alarmowego 112 grozi kara grzywny w wysokości 1500 złotych, areszt lub ograniczenie wolności.

- Świadomość funkcjonowania numeru alarmowego 112 jest duża. Natomiast dużo większy problem jest z odróżnieniem, co należy zgłaszać i w jakiej sytuacji należy korzystać z tego numeru - tłumaczy Andrzej Szymanika, kierownik CPR w Warszawie. Dlatego edukować trzeba od najmłodszych lat.

Operatorzy przypominają, że dzwonimy tylko w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu i życiu. - Zgłoszenie alarmowe mówi o tym, że to musi być coś, co się dzieje w tej chwili. Apel, żeby nie dzwonić w sprawach, które się wydarzyły kilka dni temu bądź jeszcze później - dodaje Andrzej Szymaniak.

W trakcie rozmowy z operatorem numeru 112 należy też pamiętać, że bardzo ważna jest współpraca i podanie wszelkich oczekiwanych przez dyspozytora informacji. Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, który był obchodzony 11 lutego, to dobry moment, żeby o tym znów głośno mówić.

Autorka/Autor:Marta Kolbus

Źródło: Fakty po Południu TVN24