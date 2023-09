Nowy spot PiS rozpalił internet. "Jedyną poważną postacią w tej całej ekipie Kaczyńskiego to jest ten kot"

Nowy spot wyborczy PiS wywołał w internecie lawinę komentarzy. Występuje w nim sam Jarosław Kaczyński, a w scenariuszu są niemiecki kanclerz, wiek emerytalny i, oczywiście, Donald Tusk.

Ambasada Niemiec - to tam knują, nieprzypadkowo przy muzyce Richarda Wagnera, ulubionego kompozytora pewnego niemieckiego akwarysty, jak by tu jeszcze uciemiężyć nasz kraj. Nie, to nie są żadne sceny z kinowego filmu sensacyjnego. To fragment spotu, na którego wypuszczenie zdecydowali się działacze Prawa i Sprawiedliwości.

W spocie do prezesa PiS zatelefonował przedstawiciel ambasady Niemiec, który chciał go połączyć z kanclerzem, aby omówić sprawę przywrócenia takiego wieku emerytalnego, jaki był za czasów premiera Tuska. - Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły - przekazał w spocie prezes PiS, po czym odłożył słuchawkę. Na początku spotu w gabinecie prezesa widać kota za firanką.

- Jedyną poważną postacią tej całej ekipie Kaczyńskiego to jest ten kot. Bo on tam cicho siedział (w spocie - przyp. red.), sprawiał wrażenie też trochę zdziwionego szczerze powiedziawszy tym, co widzi - stwierdził Donald Tusk, Koalicja Obywatelska.

Tajemnicza notatka

Kiedy wszyscy już myśleli, że to tylko internetowy żart wygenerowany przez sztuczną inteligencję, prezes wygłosił "oświadczenie prasowe". - Dotarliśmy do pewnych nowych informacji. To jest ta notatka. Notatka z rozmowy między ówczesnym premierem Tuskiem, to jest 2013 rok, a ówczesną premier Niemiec Merkel - przekazał prezes PiS. Warto wyjaśnić, że Angela Merkel była kanclerzem, a nie premierem Niemiec, i był to rok 2011. Ponadto, mówiąc "dotarliśmy", prezes PiS miał na myśli pracownika rządowej telewizji. - Notatka wskazuje w sposób zupełnie jednoznaczny, że sprawa emerytur była omawiana - dodał prezes PiS.

- Jarku. Przecież ty dobrze wiesz, że ja dobrze wiem, że ty w życiu ani jednej rozmowy międzynarodowej nie odebrałeś - skomentował sytuację Donald Tusk. W przedstawionej przez Kaczyńskiego notatce czytamy, że kanclerz Angela Merkel stwierdziła, że europejski pakt powinien polegać na dobrowolnych zobowiązaniach, które mogą się przyczynić do wzmocnienia konkurencyjności Europy i jako przykład wymieniała powiązanie wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną kraju. - To nie były sugestie, tylko podawane, oczywiście w języku dyplomatycznym, polecenia - stwierdził prezes PiS.

Morze reakcji

Spot Prawa i Sprawiedliwości nie umknął uwadze internautów, portali satyrycznych i polityków opozycji, którzy odpowiedzieli na niego również w formie wideo.

Sam Donald Tusk do prezesa się nie dodzwonił - być może Jarosław Kaczyński miał zajęte. Za to nagrał mu wiadomość głosową. - Jarosławie. Ty przeproś Polskę za te osiem lat. Przeproś i oddal się. Razem ze swoją ekipą - zakomunikował Tusk.

Autor:Tomasz Pupiec

Źródło: Fakty po Południu TVN24