Nowy rok przyniesie wyższe koszty dla przedsiębiorców. "Ludzie już w tej chwili jadą na 'oparach'"

Od 2024 roku wzrasta wynagrodzenie minimalne. Od pierwszego stycznia wyniesie 4242 złote, a od 1 lipca - 4300 złotych brutto. Utrzymanie każdego pracownika już od stycznia będzie wyższe o prawie 800 złotych - przyjmując, że zarabia on najniższa krajową. - Mamy różne regiony w Polsce. O ile ta pensja minimalna w Warszawie czy w Poznaniu nie zrobi wielkiego wrażenia i wielkich szkód, to w tych małych miejscowościach, poza dużymi aglomeracjami, może doprowadzić do tego, że firmy będą albo zwalniały pracowników, albo po prostu likwidowały się - podkreśla Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Efekt Polskiego Ładu

Seria podwyżek

Przewidywania NBP co do inflacji w 2024 roku poniżej 5 procent, uwzględniając nowe podwyżki, zdaniem ekonomistów, są bardzo optymistyczne. - Prognozuje się, że będzie to kilka procent. Natomiast - uwzględniając chociażby wzrost akcyzy, wzrost opłaty paliwowej czy opłaty od opakowań - może być to większy wpływ na inflację i ta inflacja może się tak nie uspokajać, jak w ostatnich miesiącach - zaznacza Piotr Wolny. Ciągle pod znakiem zapytania stoją dalsze decyzje rządu. Na przykład co do mrożenia stawki VAT na żywność, która została przedłużona tylko do 31 marca.