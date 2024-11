Nowoczesna broń, wojskowi snajperzy, drony i noktowizory. Czeskie służby ruszyły do walki z ASF

czytaj dalej

- Dla polskich kobiet to bardzo ważna wiadomość - tak mówią lekarze, patrząc na dane z NFZ. Widać w nich, że jeżeli tendencja wzrostowa się utrzyma, to liczba legalnych aborcji w tym roku może zbliżyć się do tej sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Co w praktyce to oznacza?