Nowa poczekalnia w Warszawie, odrobina normalności we Wrocławiu. Mali pacjenci świętowali Dzień Dziecka

Pacjenci Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie mają nową poczekalnię. Mogą z niej korzystać wszyscy, ale stworzona została z myślą o najmłodszych. Udało się to dzięki Fundacji TVN i firmie Amazon. Ważne działania, nie tylko na rzecz pacjentów, podejmuje też Przylądek Nadziei we Wrocławiu.

Dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie 1 czerwca to wyjątkowy dzień. Nie tylko ze względu na Dzień Dziecka. Placówka przy ul. Wawelskiej jest filią szpitala, w którym leczą się wszyscy - bez względu na wiek. Do tej pory młodsi pacjenci czekali na zabiegi w niewielkiej przestrzeni razem z dorosłymi. Teraz wyremontowana i pełna kolorów poczekalnia ma pomóc pokonać lub chociaż wyciszyć lęk, strach, a nierzadko ból związany z chorobą.

- Przed chwilą rozmawiałam z Kubą, pytałam go, jak mu się podoba. Powiedział "spoko jest, spoko". Właśnie wyszedł z radioterapii, więc myślę, że jest to najlepsza recenzja tego miejsca - mówiła Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezeska Fundacji TVN.

Dzięki Fundacji TVN i firmie Amazon miejsce zyskało nowy blask. Łączny koszt inwestycji to 800 tysięcy złotych. Teraz dzięki nowym oknom pacjenci będą czekać w widnej, przestronnej i klimatyzowanej poczekalni - pełnej dziecięcych zabawek.

- To jest ogromna trauma dla dzieci i rodziców. Kiedy przychodzą do szpitala, to zazwyczaj wita ich jakieś ponure pomieszczenie. My chcieliśmy, żeby dzieci, jak przychodzą tutaj, zobaczyły trochę czegoś ładnego - podkreśla Katarzyna Kolenda-Zaleska. - Mają dostęp do książek, nowoczesnego sprzętu - dodaje Barbara Krystosiak dyrektorka ds. relacji, Amazon.

- Są kolorowanki, są książki, gry, kindle firmy Amazon, na których można czytać bajki i bawić się grami edukacyjnymi, więc naprawdę jest dużo zajęć, żeby nie siedzieć, nie martwić się - zwraca uwagę Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN.

Wszystkie dzieci mają dostęp do poczekalni. - To jest nieduży projekt, ale myślę, że dla takich dzieci on jest bardzo ważny - uważa Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę proponuje wprowadzenie procedury Serious Case Review TVN24

Z myślą o rodzicach pacjentów

O tym, że w obliczu walki z chorobą nowotworową nawet najmniejsze gesty mają wielką moc, wiedzą też wszyscy z Przylądka Nadziei we Wrocławiu.

- W pandemii każdy z nas doświadczył tego, jak trudno jest być więźniem małej przestrzeni, bez możliwości interakcji ze światem zewnętrznym i tych wyzwań doświadczają pacjenci i ich rodzice - zwraca uwagę Anna Apel, prezeska Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Ze względu na obniżoną odporność dzieci zwykle są zamknięte w swoich salach, ale 1 czerwca mogły zaznać odrobiny normalności - zjeść watę cukrową, zatańczyć, zaśpiewać i obejrzeć prawdziwy wóz strażacki.

Najważniejsi są mali pacjenci, ale ich rodzice też są ważni. Właśnie o tym jest kampania "Rodzice w kontakcie" organizowana przez Przylądek Nadziei i Fundację na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Akcja wyjaśnia, jak ważna dla "onkorodzica" jest chwila normalności. Rozmowy o rzeczach z pozoru błahych i oderwanie się myślami od szpitalnej rzeczywistości. - Chcemy zwrócić uwagę na ich potrzeby, na to, że też muszą być dla siebie uważni - podkreśla Anna Apel.

Rodzice dzieci chorych na raka nie potrzebują usłyszeć, że "wszystko będzie dobrze" , kiedy wcale nie wiadomo, czy tak będzie. - Przyjaciel, mama, tato, brat, bratowa, siostra nie do końca wiedzą, że te słowa mogą nie tyle co boleć, ale nam nie pomagają - zwraca uwagę pani Katarzyna Mecan, mama 8-letniej Mai.

- Miałam znajomych, ale już niektórzy się nie odzywają, bo nie wiedzą, jak mają ze mną rozmawiać - mówi pani Katarzyna Skoczylas, mama 8-letniego pacjenta.

- Co to znaczy, że dziecko jest dzielne, czy jest bohaterem? Czasami nie musi być bohaterem. (...) "Ty musisz być silna" mówi się do mamy - bardzo często coś takiego się pojawia, a też znamy te mamy i mówimy, że czasem mają prawo do tego, żeby poczuć się słabe - dodaje Daniela Winnicka, koordynatorka projektu "Rodzice w kontakcie".

Lepiej zapytać "czego potrzebujesz", albo "jak ci pomóc?".

Autor:Marta Balukiewicz

Źródło: Fakty po Południu TVN24