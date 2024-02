Niosą pomoc, a sami często są ofiarami. Ratownicy uczą się, jak obronić się przed agresywnym zachowaniem

To będzie cykl szkoleń prowadzonych do końca roku. Zajęcia będą odbywać się na sali, ale i też w karetce. Medycy będą analizować, jak powinni zachować się w danych sytuacjach. - (Będziemy - przyp. red.) po kilkunastu ratowników medycznych przeszkalać z tych zagadnień dotyczących reagowania na agresywne zachowania pacjentów - informuje Gawryluk.

Agresywne zachowania pacjentów zdarzają się bardzo często i mimo to ratownicy w ramach przygotowania do zawodu nie są uczeni, jak skutecznie się obronić. - Ratownicy są zobligowani do przechodzenia szkoleń (...) i myślę, że to powinno być siłą rzeczy włączone do edukacji ratownika - uważa Łukasz Nurkowski, ratownik medyczny.