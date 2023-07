Nie milkną pytania o rosyjską rakietę pod Bydgoszczą. "Dzisiaj żadne służby państwa tego nie sprawdzą"

Minister Błaszczak zostaje na stanowisku, dlatego może zająć się organizacją Święta Wojska Polskiego. W niedzielę opowiadał o zasobach polskiej armii. - Jest to dowód tego, że Wojsko Polskie stoi na straży naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa naszej ojczyzny - ocenił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Jednak na pytania o bezpieczeństwo ojczyzny i rakietę odpowiadać już minister nie chciał. Mimo, że PiS go obroniło, odrzucając wotum nieufności, to jednak to nie sprawiło, że zniknęły pytania o to, jak to się stało, że rosyjska rakieta przeleciała przez pół Polski i spadła pod Bydgoszczą. - Jak można mieć zaufanie do faceta, który twierdzi, że przez polską granicę mysz się nie prześlizgnie, a później 6-metrowa ruska rakieta spada w środku Polski, odkrywa ją kobieta na koniu? - pyta Rober Biedroń, eurodeputowany Nowej Lewicy.