NBP zachwala swoje sukcesy. Opozycja oskarża bank centralny o zaangażowanie się w kampanię wyborczą

Ten klip, jeżeli poważnie go potraktować, to trzeba natychmiast wycofać, bo jest naruszeniem zasad opisanych w konstytucji - powiedział w "Faktach po Faktach" przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia, komentując spot, jaki opublikował bank centralny. NBP przekonuje w nim, że ceny już nie rosną. Hołownia ocenił, że jeśli opozycja wygra wybory, "trzeba będzie doprowadzić do tego, żeby prezes Glapiński (...) jak najszybciej swoją misję zakończył". - Natomiast trzeba to będzie robić zgodnie z prawem - zastrzegł.