Według kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego "za atak na Ukrainę odpowiedzialna jest Federacja Rosyjska", ale jak dodaje: winnych agresji jest więcej. - Federację Rosyjską do tego ataku ośmieliły elity europejskie: Angela Merkel, pomocnik Angeli Merkel - Donald Tusk i musi wziąć na siebie tę odpowiedzialność - uważa Nawrocki.

Kandydat PiS z imienia i nazwiska wskazuje byłą kanclerz Niemiec i polskiego premiera jako tych, którzy do ataku Rosję ośmielili. W środę na spotkaniu z wyborcami w Legionowie Karol Nawrocki mówił, że to decyzje europejskich elit przyniosły wojnę i atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

- Mówi ewidentne głupoty, dlatego że - i to powinien wiedzieć kandydat z doktoratem, chyba z historii - Rosja już po rozpadzie Związku Sowieckiego zaatakowała po pierwsze Gruzję na początku lat 90., a potem po kolei gwałciła poszczególne państwa tam, gdzie mogła - skomentował Paweł Kowal, przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Tusk zwraca się do Kaczyńskiego

W reakcji na słowa kandydata PiS na prezydenta premier zwrócił się wprost do Jarosława Kaczyńskiego pisząc, że "to ostatni moment, aby zmienić kandydata. "Chyba, że narracja Kremla stała się oficjalną linią PiS" - zaznaczył.

- Niemcy przez to, że dotowali Rosję, doprowadzili do tego, że Rosja zyskała środki na prowadzenie wojny na Ukrainie. Niestety, Unia Europejska doprowadziła do tego, stawiając na rosyjski gaz, że Rosja dysponowała tymi finansami - stwierdziła Anna Gembicka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, członkini sztabu wyborczego Karola Nawrockiego.