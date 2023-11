Nagrali piosenkę, aby zachęcić panów do badań profilaktycznych. "Apelujemy razem z medykami"

Teledysk zainteresował tylu panów, że 9 grudnia wykonane w szpitalu będą kolejne badania w ramach światowej kampanii Movember. Jeszcze w listopadzie, miesiącu świadomości męskich nowotworów, warto przypomnieć sobie i zapamiętać te dane. - 30 procent nowotworów złośliwych wśród mężczyzn to są nowotwory urologiczne. My panów jesteśmy w stanie wyleczyć, o ile odpowiednio wcześnie do nas trafią - podkreśla dr n. med. Tomasz Konecki, kierownik I Kliniki Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego imienia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Do urologicznych zaliczane są nowotwory: jądra, prostaty, pęcherza moczowego, nerki i prącia. Listopadowe akcje skupiają się na dwóch. - Rak jądra między 20. a 40. rokiem życia jest najczęstszym nowotworem złośliwym odpowiedzialnym za 26 procent zachorowań, chociaż w całej grupie mężczyzn to tylko dwa procent - podkreśla dr n. med. Tomasz Konecki.

Po pierwsze - profilaktyka

Badanie się to męska rzecz - przekonuje kierowca rajdowy Miko Marczyk. - Musimy dbać o nasze rodziny, a żebyśmy byli do tego gotowi, to musimy być w pełnym zdrowiu, więc badajmy się. Tym bardziej, że profilaktyka jest bardzo łatwa - dodaje. Z profilaktyki trzeba chcieć skorzystać. Do badania się mężczyzn zachęcają akcje w całej Polsce. Po Wrocławiu jeździ na przykład specjalny tramwaj. A Mosznowładcy nie tylko zapuszczają wąsy, które są symbolem kampanii Movember, ale też organizują badania. Ostatnie w ramach tegorocznej akcji odbędą się w Warszawie i Stargardzie. - Jeśli ktoś z jakiś powodów nie zdążył przebadać się razem z nami, a jednocześnie ma możliwość skorzystać z takich badań u swojego urologa, to jak najbardziej powinien się przebadać. Czasami krótka rozmowa wystarcza, aby zachęcić do badania swoich przyjaciół, ojców, dziadków - dodaje Sabina Żurek, koordynator do spraw projektów medycznych, Fundacja Kapitan Światełko.