Nadchodzi Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Nie wyobrażamy sobie, żeby WOŚP-u nie było"

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się za niecały miesiąc. Wolontariusze już się szykują, wyruszą na ulice w Polsce i na świecie z charakterystycznymi, kolorowymi puszkami. Jeszcze można się zgłaszać, by do nich dołączyć. W internecie ruszyły też internetowe aukcje, a to wszystko w jednym celu - na leczenie i rehabilitację chorób płuc po pandemii.

Golden retrievery z Wrocławia są już gotowe do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. - Nasze psy trenują już od wielu miesięcy, bo jak zwykle będziemy raczyć wrocławian pokazem posłuszeństwa - mówi Mara Świerkowska, wolontariuszka z grupy Golden Retriever WOŚP Wrocław.

Golden retrivery pani Marty zrobią to już dwunasty raz. - Nie wyobrażamy sobie, żeby WOŚP-u nie było, to już po prostu wdarło się w nasze życie, w naszą codzienność, w nasze przyjemności - podkreśla wolontariuszka.

W Polsce i na świecie na ulice wyruszy 120 tysięcy wolontariuszy, wyposażonych w kolorowe puszki. - Żeby zostać naszym wolontariuszem, trzeba się zarejestrować na stronie iwolontariusz.wosp.org.pl, wysłać swoje zgłoszenie do naszego sztabu ze zdjęciem, danymi i czekać na zaakcentowanie - informuje Natalia, szefowa Sztabu WOŚP w Białymstoku.

Licytacje już trwają

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia, ale pieniądze już można wpłacać do e-skarbonek. W internecie trwają też aukcje. Fani Agnieszki Dygant i Joanny Krupy mogą mieć powody do radości. - Jeśli chcecie się spotkać, pogadać, zjeść coś pysznego we francuskim bistro, to zapraszam was do licytacji kolacji ze mną - zachęca aktorka. Z kolei modelka i jurorka w programie "Top Model" proponuje wspólne gotowanie. - Gotowanie ze mną i z moją siostrą i wy zadecydujecie, czy umiemy gotować, czy nie - mówi.

Do wylicytowania będą też atrakcje zaoferowane przez dziennikarzy TVN24. Wśród nich udział w programie "Polska i Świat" od kuchni. - Dzień zaczyna się kolegium o 9:45, a później cały dzień w redakcji. Wjazd z którymś z reporterów na zdjęcia, a później cale popołudnie ze mną, aż do emisji program - zdradza Marta Kuligowska, prowadząca program.

Grzegorz Kajdanowicz i Konrad Piasecki ze zwycięzcą lub zwycięzcami licytacji spotkają się na korcie. - Wystawiamy mecz w padla. To nowa w Polsce dyscyplina, bardzo dynamiczna, wymagająca i bardzo ciekawa - informuje prowadzący "Faktyów" TVN. - Niektórzy lubią dostać fory, a niektórzy wręcz przeciwnie, ja na przykład bardzo nie lubię, jak mi się daje fory, więc trochę w zależności od potrzeby naszego rywala, albo damy fory, albo będziemy na boisku walczyli jak lwy i nie odpuścimy nawet jednej piłki - dodaje prowadzący "Rozmowę Piaseckiego".

Cel 32. Finału WOŚP

Cel 32. Finału WOŚP to płuca po pandemii - zarówno dzieci, jak i dorosłych. - Najpoważniejszym wyzwaniem są ci, o których życie walczyliśmy najdłużej. Cieszymy się , bo mamy uratowanego człowieka, ale pytanie, co dalej? Wychodzi od nas z oddziału i co z rehabilitacją?- wskazuje Tomasz Karauda, lekarz Oddziału Chorób Płuc Uniwersyteckiego Szpitala klinicznego w Łodzi.

Owsiak: chcemy dać lekarzom instrumenty, które im powiedzą: dostaliście najnowocześniejsze urządzenia TVN24

Podczas ostatniego finału Orkiestra zebrała prawie ćwierć miliarda złotych na walkę z sepsą. Pieniądze z kolejnej zbiórki przeznaczone będą na diagnozowanie, leczenie i rehabilitację pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. - W przypadku płuc to jest 15 oddziałów dziecięcych, 49 dla dorosłych. To się może oczywiście zmienić, ale już wiemy, co mamy kupić - informuje Jerzy Owsiak, prezes Fundacji WOŚP

Za ile? To zależy tylko od darczyńców. A to co, robią, cieszy i wzrusza. - Chłopiec podszedł do nas ze skarbonką swoich oszczędności i powiedział nam, że chciał sobie kupić laptopa, zbierał bardzo długu na tego laptopa, ale jednak stwierdził, że pomagać trzeba i dał nam te pieniądze do skarbonek - wspomina Świerkowska.

Autor:Katarzyna Czupryńska-Chabros

Źródło: Fakty po Południu TVN24