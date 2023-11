Na polskich cmentarzach trwają coroczne zbiórki pieniędzy. "Nie wyobrażam sobie tego dnia bez kwesty"

"Same miłe słowa"

W Krakowie odbywa sie już 43. tego typu kwesta. Jej celem jest zebranie środków na zabytkowy Cmentarz Rakowicki - położony na Starym Mieście. - Jest piękna pogoda, więc bardzo dużo duchów i aniołów zleciało dzisiaj. Dlatego, że sie nie musieli przebijać przez chmury. Jak jest słońce, to jest tak radośnie i ludzie są cudowni. Same miłe słowa - przyznaje aktorka Anna Dymna. Kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków w Krakowie to już tradycja. - Mnie uczyli starzy aktorzy kwestować(...) Dzisiaj usiłuję przekazać wiedzę moim studentom, że trzeba stać i mówić "na odnowę zabytków Cmentarza Rakowickiego" i trzeba się uśmiechać i to działa - dodaje aktorka zawodowa związana z Teatrem Starym w Krakowie i wykładowczyni krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.