Myśliwiec lądujący na drodze publicznej. Takich ćwiczeń nie było od dawna

Przez krótką chwilę droga z Nidzicy do Wielbarka zamieniła się w lotnisko wojskowe. To pierwsze takie ćwiczenia na drodze publicznej od 20 lat. - Pas jest troszkę węższy, jest w lesie, więc między drzewami, to jest ta trudność. Ale przy tym przygotowaniu, które mamy, to nie jest jakimś tam strasznie wielkim wyzwaniem - przekonuje płk Mariusz Wiączkowski, dowódca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego.