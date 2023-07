Minister zdrowia zapowiada dodatkowe pieniądze dla szpitali. To jednak nie pokryje zadłużenia ani zaległości

Każdy grosz na wsparcie ochrony zdrowia się przyda, tym bardziej 16 miliardów złotych obiecanych właśnie przez ministra Niedzielskiego, ale nawet taka kwota to tylko kropla w morzu szpitalnych długów i zaległości. Stąd pytania opozycji o moment obietnicy, rzeczywistą motywację, i czy zbliżające się wybory to odpowiedź na obie te kwestie.

Dla szpitala w Miliczu na Dolnym Śląsku pieniądze, które w poniedziałek obiecał minister zdrowia to spora kroplówka. Jednak długi są tak gigantyczne, że z pieniędzmi od ministra czy bez i tak trzeba będzie zamknąć tam porodówkę. - Działania są takie, żeby tę spiralę zadłużenia ograniczyć. W praktyce oznacza to, że oddział (ginekologiczno-położniczy, - przyp. red.) jeśli będzie akceptacja rady, zamkniemy - informuje Sławomir Strzelecki, starosta milicki.

Minister Adam Niedzielski i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak w poniedziałek w kozienickim szpitalu ogłosili gigantyczne wsparcie dla szpitali. Ma być to niemal 16 miliardów złotych w skali roku. - Potężne pieniądze. One stanowią blisko 17 procent tego budżetu, który wydatkujemy w całości na zdrowie - mówił minister zdrowia.

Podwyżki w ochronie zdrowia

Opozycja grzmi, że działanie Ministerstwa Zdrowia to wszystko po prostu dosypywanie pieniędzy przed wyborami. - To jest dobra wiadomość, ale to jest mało, bo przypomnę, że zadłużenie szpitali powiatowych to jest kilkanaście miliardów, więc jakby wszystko trafiło tylko do szpitali powiatowych to nie bardzo wystarczy na pokrycie długów - zwraca uwagę Robert Kropiwnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej.