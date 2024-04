Mieszkania w Polsce drożeją najszybciej w Europie. "Branża ostrzegała, że tak będzie"

Ceny nieruchomości w Warszawie porównywalne do tych w USA czy Londynie

- Tak to jest, jak się uruchamia tego typu programy, jednocześnie nie wspiera się podaży. Przecież wiedzieliśmy, że w 2022 roku drastycznie, o 40 procent spadła liczba nowo rozpoczętych budów w dużych miastach w Polsce. I jeżeli na to nakładamy potężny wzrost popytu, to mamy równie potężny wzrost ceny. I branża ostrzegała, że tak będzie - komentuje Zuber. - Póki takie programy będą, może to powodować takie sztuczne zamieszanie na rynku nieruchomości. Ceny nieruchomości w Polsce są już porównywalne - szczególnie stolica, Warszawa - do miast w Stanach Zjednoczonych, do Londynu - mówi Mirosław Król z Kancelarii Król i Partnerzy.