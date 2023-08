Mieszkańcy Świnoujścia mają utrudniony dostęp do plaży. Teren wokół gazoportu został zamknięty

W kwietniu, w związku z wojną w Ukrainie, wojewoda zachodniopomorski w prawobrzeżnej części Świnoujścia wyznaczył strefę ochronną wokół terminala LNG. Po tej decyzji zamknięta została ulica Ku Morzu, co uniemożliwiło mieszkańcom dostęp do plaży na Warszowie.

Pan Artur z kolei zwraca uwagę, że utrudniony dostęp do plaży negatywnie wpłynął na ruch turystyczny. - Sezon jest stracony. Normalnie co roku, jak były linie autobusowe, kursowały na plażę i był normalny dostęp do plaży, to autobusy pękały w szwach. W tej chwili, jak widać, nie ma turystów.

Mieszkańcy nie rezygnują z protestu

Mieszkańcy, jak informuje pan Tomasz, nie mają przestać działać w sprawie plaży na Warszowie. - Będziemy protestować do momentu, aż nie otworzą całej ulicy Ku Morzu. To jest nasz priorytet i chcemy, aby to po prostu zrobili. Można to zrobić, sam prezes Kaczyński mówił, że można to zrobić w sposób normalny. Natomiast my dalej czujemy się trochę oszukani - mówi mieszkaniec Świnoujścia.